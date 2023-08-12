Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü ne anlama geliyor

Çok fazla bilinmeyen atasözleri arasında ‘abanın kadri yağmurda bilinir’ cümlesi bulunmaktadır. Anlamı açısından oldukça dikkat çeken ve ilgi görecek bir tabire sahiptir.

Türk Dil Kurumu'na göre ‘abanın kadri yağmurda bilinir’ atasözünün anlamı ‘bir şeyin değeri ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman anlaşılır’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Diğer ifadesiyle zamanında bazı şeylerin gerçek değeri bilinmemektedir.

ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Pek çok durumun ve olgunun değeri zamanında anlaşılmaz. Örnek olarak sağlıklı yaşam, özgürlük, boş vakit ve aynı zamanda insanları göstermek mümkündür. Bunu anlatmak için ise abanın Kadri yağmurda bilinir atasözü kullanılmaktadır. Yani bazı durumların değeri ancak kaybedildiği zaman anlaşılır.

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yanındayken ona çok kötü davranıyordu, gittikten sonra kıymetini anladı. Ne de olsa Abanın Kadri Yağmurda Bilinir.