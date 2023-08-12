Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü ne anlama geliyor

'Abanın kadri yağmurda bilinir’ atasözüyle kastedilmek istenen; bir şeyin değerinin ona gereksinme duyulduğunda anlaşılmasıdır.

Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü ne anlama geliyor

Çok fazla bilinmeyen atasözleri arasında ‘abanın kadri yağmurda bilinir’ cümlesi bulunmaktadır. Anlamı açısından oldukça dikkat çeken ve ilgi görecek bir tabire sahiptir.

Türk Dil Kurumu'na göre ‘abanın kadri yağmurda bilinir’ atasözünün anlamı ‘bir şeyin değeri ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman anlaşılır’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Diğer ifadesiyle zamanında bazı şeylerin gerçek değeri bilinmemektedir.

ABANIN KADRİ YAĞMURDA BİLİNİR ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Pek çok durumun ve olgunun değeri zamanında anlaşılmaz. Örnek olarak sağlıklı yaşam, özgürlük, boş vakit ve aynı zamanda insanları göstermek mümkündür. Bunu anlatmak için ise abanın Kadri yağmurda bilinir atasözü kullanılmaktadır. Yani bazı durumların değeri ancak kaybedildiği zaman anlaşılır.

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yanındayken ona çok kötü davranıyordu, gittikten sonra kıymetini anladı. Ne de olsa Abanın Kadri Yağmurda Bilinir.

Öne Çıkanlar
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Son Haberler
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü Dünya
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü
Yunanistan'da başlamıştı şimdi de Çeşme'ye sıçradı Güncel
Yunanistan'da başlamıştı şimdi de Çeşme'ye sıçradı
Ronaldo'nun sevgilisi gitti Hande Erçel geldi. Dev reklam anlaşmasına imza attı Magazin
Ronaldo'nun sevgilisi gitti Hande Erçel geldi. Dev reklam anlaşmasına imza attı
Malatya’da peş peşe iki deprem Yaşam
Malatya’da peş peşe iki deprem
Rüyada ozan görmek ne demek? Rüyada ozan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada ozan görmek ne demek? Rüyada ozan görmek neye işaret?
Mizahın ustası Emre Ulaş 5’li Pacman çetesini çizdi. Hapur hubur yiyorlar Güncel
Mizahın ustası Emre Ulaş 5’li Pacman çetesini çizdi. Hapur hubur yiyorlar