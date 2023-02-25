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Abant Gölü buz tuttu

Abant Gölü eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:00
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Abant Gölü buz tuttu

Abant Gölü buz tuttu
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İHA
Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Abant Gölü tamamen buz tuttu. Abant Gölü’ne ziyaret için gelen vatandaşlar, donmuş göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekti. 4 bir yanı ormanlarla çevrili olan Abant Gölü, dronla görüntülendi. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreye yakın olduğu Abant, donmuş göl ile muhteşem manzaralar sundu.
Öte yandan, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler, donmuş gölün üzerine çıkmamaları konusunda Jandarma ekipleri ve tabelalar ile uyarılıyor.

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