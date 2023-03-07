7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Abant'a Mart karı yağdı 

Bolu'nun en çok tercih edilen tabiat parkları arasında bulunan Abant Gölü Mili Parkı, Mart ayında yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:48
Takip Et

Abant'a Mart karı yağdı 

Abant'a Mart karı yağdı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi, Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Mart ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. 

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkta yeşil ile beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Abant'a gelen tatilciler Mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkardı.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini sürdü.

İzmir'den Abant'a gelen Dursun Demir, "İzmir'de kar yok. Bu sene mevsimlerde değişti. Kuraklık var, susuzluk var. Burada şansımıza kar da yağdı. Güzel bir ortam yakaladık, her taraf kar. En son buraya 10 yıl önce gelmiştik" dedi.

"DOĞA HARİKASI"

Abant'ı çok sevdiğini ifade eden Minüre Demir, "Abant doğa harikası bir yer. Müthiş. Buraya ikinci gelişim. Kızıma hamileyken gelmiştim. Kızım şuan 10 yaşında. Yine geldik, yine geliriz" diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen depremzede Mustafa Bayel, "Abant çok güzel bir yermiş. Göl manzarası çok güzel, faytonla gezdik. Elektrikli faytonlar harika. Buralar çok güzel, herkesin gelmesi ve görmesi gerekir. Deprem bölgesinden geldik. Psikolojik olarak kötü olduğumuz için oradan biraz uzaklaştık ve rahatlama ihtiyacını hissettik. Gerçekten çok rahatladık. Oksijen ve bolca orman havasını çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Berat Azda ise "Antalya'dan Abant'a geldik. Antalya'da kar olmadığı için Bolu'ya geldik. Çok temiz bir havası var" dedi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
3
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
5
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
6
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
7
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Meral Akşener Habertürk'e konuk oluyor
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Domates ihracatındaki yasak tebliğle kaldırılacak
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.