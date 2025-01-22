Abart egzoz bulunan araçlar trafikten men edildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği denetimlerde, durumundan şüphelenilen iki aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde araçlarda mevzuata uygun olduğu belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran abart egzoz bulunduğu tespit edildi. İki sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 11 bin 434 TL idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve sükununu bozacak unsurlarla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.