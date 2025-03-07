Abartılı egzozlu aracın sürücüsüne ceza yağdı!

Kaynak: İHA
Abartılı egzozlu aracın sürücüsüne ceza yağdı!

Antalya Manavgat'ta trafik polisinin abartılı egzoz nedeniyle durdurduğu otomobilin sürücüsü 116 promil alkollü çıktı.

Antalya Manavgat'ta trafik polisinin abartılı egzoz nedeniyle durdurduğu otomobilin sürücüsü 116 promil alkollü çıktı. Otomobil sürücüsüne 18 bin 534 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Şükrü Sözen Köprüsü girişinde seyir halindeki 07 AVV 858 plakalı Tofaş marka otomobilin abartılı egzozla çevreyi rahatsız ettiğini gören Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracı 1017 sokak üzerinde durdurdu. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa M. Ü'nün 116 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve abartılı egzoz ile gürültü kirliliği oluşturmak suçlarından toplam 18 bin 534 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Otomobil, trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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