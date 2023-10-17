Abbas, Biden ile görüşmeyi iptal etti

Abbas, Biden ile yarın Ürdün’de bir araya gelmeyi planlıyordu.

İsrail’in hastane saldırısı tepki çekti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurarak yüzlerce sivili katletti. Saldırı, Türkiye ve dünyadan büyük tepki çekti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti.

Biden, İsrail’e gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail’e gidecek ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Biden, daha sonra Ürdün’e geçerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelmeyi planlıyordu. Ancak Abbas, bu toplantıyı iptal ettiğini açıkladı. Biden’ın İsrail-Filistin sorununa ilişkin bir çözüm önerip önermeyeceği merak ediliyor.