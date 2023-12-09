Abbas, 'Gazze'de acil ateşkes' tasarısının vetosunu ahlak dışı buldu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, ABD'nin ateşkes tasarısını veto etmesini kınadı ve Washington yönetiminin, İsrail'i destekleme yönündeki "utanç verici" politikası nedeniyle Gazze'de yaşlı, kadın ve çocukların kanının döküldüğünü belirtti.

"ABD'nin politikası onu, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına karşı işlediği soykırım, etnik temizlik ve savaş suçlarının ortağı yapmaktadır." ifadesini kullanan Abbas, Filistin devletinin tüm bunlara karşı tavır alacağını kaydetti.

Abbas, ABD'nin veto kullanmasının, "mütecaviz, ahlak dışı ve tüm insani ilke ve değerlerin açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

ABD'nin İsrail'e karşı izlediği politikanın, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade eden Abbas, veto kararının, uzun yıllar boyunca ABD'yle anılacak "bir utanç kaynağı" olacağına işaret etti.

Mahmud Abbas, uluslararası camiaya, İsrail'in Filistin topraklarında ve özellikle de Gazze'de işlediği soykırımı, tüm dünyayı tehdit eden dini bir savaşa dönüşmeden sona erdirecek, çözümler arama çağrısı yaptı.

ATEŞKES ÇAĞRISINA ABD VETOSU

ABD, dün BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.