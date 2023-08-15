Abbas yolcu deyimi ne anlama geliyor?

Abbas yolcu deyimi, bir yere gitme durumunu beyan etmek üzerinden değerlendirilir. Özellikle yolculuğa çıkmak ve bir yere gitmek ile birlikte kolayca bu durumu anlatma şansı verir.

Abbas Yolcu Deyiminin Anlamı Ne Demek?

Bir yere gideceğini beyan etme durumu Abbas yolcu deyiminin karşılığını vermektedir. Özellikle artık gitme zamanının geldiğini, bundan sonra durmasının herhangi bir anlam taşımadığını ifade eder. Şaka yollu bir şekilde günlük yaşamda yaygın kullanılan deyimler içerisinde yer alır.

Abbas Yolcu İle İlgili Örnek Cümleler

Abbas yolcu, artık gitme zamanı geldi.

Artık beni kimse tutamaz, abbas yolcudur.

Sohbet güzel olunca oturduk kaldık, artık abbas yolcudur.