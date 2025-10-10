ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

ABB MELEK MOSSO KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre, ABB Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

İhalenin iptaline gerekçe olarak ise, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır" denildi. İhalenin iptaliyle ilgili ise, ABB'den herhangi bir açıklama gelmedi.

İKİ YILLIK EVLİLİĞİNİ SONLANDIRMIŞTI

Öte yandan ünlü şarkıcı Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile iki yıllık süren evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırma kararı almıştı.