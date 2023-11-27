ABD 100 yıl öncesine geri döndü

ABD son dönemde yaşadığı işgücü açığını 100 yıl önceki yöntemlere başvurarak çözmeye çalışıyor. ABD’de çocuk işçilerin sayısı her geçen gün yükseliyor.

Artan işgücü talebi karşısında ülkeye ebeveynsiz gelen göçmen çocuklar istihdam edilmeye başlandı. Bazı eyaletler hızla çocuk işçileri işgücüne dahil etmeye başladılar.

Wisconsin ve New Hampshire'da son zamanlarda 14 yaşındakilerin restoranlarda alkollü içecek servisi yapmasına izin verilmeye başlandı. Ancak ABD'de bu içeceklerin satın alınmasına ve tüketilmesine yalnızca 21 yaşından itibaren izin veriliyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YASALLAŞTIRILDI

New Jersey'de ise 16 yaşındakilerin maksimum çalışma haftası 50 saate çıkarıldı. Ohio'da Senato, 14 ve 15 yaşındakilerin akşam 21.00'e kadar (önceden akşam 7’ye kadardı) çalışmasına izin veren bir dizi kanunu kabul etti.

Iowa’da da Cumhuriyetçi Vali Kim Reynolds, Haziran ayında 14 yaşındakilerin soğuk hava depolarında ve çamaşırhanelerde, 15 yaşındakilerin montaj hatlarında ve 16 yaşındakilerin inşaat ve çatı kaplama işlerinde çalıştırılmasına izin veren bir yasayı gururla imzaladı.

Bu gelişmeler karşısında ise çocuk işçiliğinin engellenmesi gerektiğini savunanlar harekete geçmeye başladılar. Özellikle göçmen çocukların emeklerinin sömürüldüğü konusunda uyarılarda bulunan aktivistler, bir an önce bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ve çocukların haklarının kanunlarla güvence altına alınması gerektiğini savunuyorlar.

Paylaşılan raporlara göre, yalnızca Meksika sınırında 2022 yılında 130 bin çocuk yanlarında ebeveynleri olmadan yakalandı.

BAŞKA EYALETLERDE DE ÇALIŞMALAR VAR

Geçtiğimiz Mart ayında Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, çocuk işçiliğinin önündeki yasal engelleri gevşeten bir yasayı onadı. Arkansas çocuk işçiliği yasasını gevşeten 11. eyalet oldu. Ohio, Minnesota ve Wisconsin'deki milletvekilleri de bu konudaki yasaları gevşetmek için çalışma yapıyorlar.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Avukatı Seema Nanda Iowa ve diğer eyaletlerdeki benzer yasa tasarılarını eleştirerek, “Eyaletlerin çocuk işçiliği korumalarını gevşetmeyi düşünmesinin sorumsuzluk" olduğunu söyledi ve buna karşı çıktı.

ABD’de Çalışma Bakanlığı verilerine göre sürmekte olan 600'den fazla çocuk işçiliği soruşturması var. ABD’de halk özellikle ülkede bir ebeveyni olmayan göçmenler olmak üzere çocukların sömürülmesinden endişe duyuyor.

Eskiden ABD'de çocuk işçiliği yaygındı Çocuklar fabrikalarda ve madenlerde düşük ücretlerle çalıştırılıyor, köleleştirilmiş çocuklar evlerde ve tarlalarda çalışıyordu.

Onlarca yıllık aktivizmden sonra Federal Hükümet, 1938'de Adil Çalışma Standartları Yasası ile çocuk işçiliğini yasaklamaya başladı. İlk federal asgari ücreti belirledi ve çalışma saatini haftalık 44 saatle sınırladı.