ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı

ABD Açık'ta tek kadınlar finalistleri Sabalenka ve Gauff oldu.

KAYNAK: AA
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 6 numaralı seribaşı Coco Gauff, finale yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçları oynandı.

ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Aryna Sabalenka ile Madison Keys (17 numaralı seribaşı) arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı.

2017 finalisti Keys, ilk seti rakibine oyun vermeden 6-0 kazandı. Fakat sonraki setleri 7-6 alan Sabalenka, 2 saat 32 dakika süren karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

25 yaşındaki Belaruslu tenisçi böylece şampiyon olduğu 2023 Avustralya Açık'tan sonra kariyerinin 2'nci grand slam finaline çıkmaya hak kazandı.


Diğer eşleşmede ise Coco Gauff (6) ile bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan Karolina Muchova (10) karşılaştı.

Seyircisi önünde çıktığı maçı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Gauff, 2022 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin 2'nci büyük turnuva finaline adını yazdırdı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci seti, tribünde yer alan 3 iklim aktivistinin protestosuna sahne oldu. Göstericilerden birinin ayaklarını tutkalla zemine yapıştırması sonucu maça yaklaşık 50 dakika ara verildi.

"Fosil yakıtlara son" yazılı tişört giyen eylemcilerin Arthur Ashe Stadı'ndan çıkarılmasının ardından mücadeleye devam edildi.

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