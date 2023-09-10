ABD Açık'ta şampiyon Coco Gauff

Eren Bozdaş- YENİÇAĞ

Sezonun son grand slami ABD Açık’ta tek kadınlar kategorisinde final maçı Arthur Ashe Stadyumu’nda on binlerce tenis severin önünde oynandı.

2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve henüz 20 yaşındaki ev sahibi raket Coco Gauff arasında oynanan karşılaşma kıran kırana geçti.

Final maçı öncesinde genç rakibinin zayıf forehandini iyi analiz eden Sabalenka maça hızlı ve keskin vuruşlarıyla Gauff’un bu zayıf yönüne yüklenerek başladı. İlk setin ilk oyunundan son oyununa kadar bu hızlı ve sahanın dışına doğru vuruşlarını sürdüren Sabalenka rakibine karşı ya winner kazandı ya da hataya zorladı. Sabalenka bu keskin oyunuyla 1. sette rakibine kendi oyununu oynama imkanı vermeyerek seti 6-2 kazandı.

Aryna Sabalenka’nın bu oyun stili sadece birkaç vuruş süren sayılarda oldukça etkili olsada vuruş sayısının arttığı sayılarda da bir o kadar riskli. Çünkü her seferinde köşelere yüksek hızla vurmaya çalışmak basit hata yapma ihtimalini de arttırıyor.

2. sete daha toparlanmış şekilde giren Coco Gauff daha iyi bir savunma yaparak sayılarda topa vuruş sayısını arttırmaya çalıştı ve bu çabasının karşılığında Sabalenka’nın sık sık basit hata yapmasına neden oldu. ABD’li raket iyi savunmasının yanı sıra sette insiyatifi eline aldı. Rakibine sık sık spinli servisler ve derin ayak dibine toplar gönderen Gauff seti 6-3 kazandı.

Son sete psikolojik olarak yaptığı basit hataların etkisinde giren Sabalenka oyununda değişikliğe gitti. Bu sette keskin vuruşlar yerine daha sahanın ortasına yüklenmeyi tercih eden Sabalenka, Gauff’un savunmadan çıkıp kendi oyununu oynamasına izin vererek 2 kez servisini kırdırdı ve final setini 6-2 kaybetti.

Coco Gauff böylece rakibini 2-6 6-3 ve 6-2’lik 3 sette geçti ve kendi taraftarının önünde kariyerinin ilk grand slam zaferi olan ABD Açık'ta şampiyon oldu.