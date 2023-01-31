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ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın "gizli belge" soruşturmasındaki talebi geri çevirdi

ABD Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin Başkan Joe Biden'ın evinde ve ofisinde bulunan "gizli belgelerle" ilgili detay verilmesi talebini geri çevirdi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:59
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ABD Adalet Bakanlığı Biden önerisini geri çevirdi

ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın ''gizli belge'' soruşturmasındaki talebi geri çevirdi
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ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili özel savcı atayan Adalet Bakanlığı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nin soruşturmanın akıbeti ve detaylarına ilişkin bilgi verilmesi talebini reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Cumhuriyetçilerin liderliğini yaptığı komitenin dilekçesine verilen yanıtta, halihazırda devam eden özel savcı soruşturmasının "kamuya açık olmayan" bilgileri içermesi nedeniyle Kongre'ye detaylı bilgilendirme yapılamayacağı aktarıldı.

Bunun ileride alınacak kararları etkileme potansiyeli taşıdığına işaret eden Bakanlık yetkilileri, soruşturmanın bütünlüğünü tehlikeye atmadan Kongre ile olabildiğince fazla bilgi paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. (AA)

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