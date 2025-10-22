NBA'de 2025-2026 normal sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi. Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. ABD'nin NBA istatistiklerini de yayınlayan StatMuse şirketine göre bu performansıyla Alperen Şengün, NBA tarihinde sezonun açılış maçında en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist kaydedip 5 üçlük atan ilk pivot oldu. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı. Milli oyuncunun bu performansı ABD basınında gündem oldu.

ABD'de yayımlanan aylık spor dergisi Sports Illustrated, "Alperen Şengün'ün muhteşem oyunu, NBA açılış maçındaki rekoruna rağmen hüsranla sona erdi" başlıklı haberinde şunları yazdı: "Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder unutulmaz bir açılış gecesi geçirdi. NBA taraftarları, Alperen Şengün'ün bu yıl neler ortaya koyacağına dair bir fikir edindi. Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi. Ne yazık ki, sonunda hüsrana uğradı. Rockets'ın sezon açılış maçlarında mağlup olma serisi devam etti."

ABD merkezli uluslararası spor medya şirketi ESPN ise "Alperen Şengün'ün sezonun açılış gecesinde Thunder'a karşı 39 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı" yorumunda bulundu.

Yahoo ise "Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, NBA tarihinde daha önce görülmemiş çarpıcı istatistiklere imza attı" başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı: "Şengün uzun zamandır istatistik kağıdını dolduran bir isim, ancak salı gecesi oynadığı maçtaki en dikkat çekici şey, üçlük çizgisinin gerisinden gösterdiği performanstı. Alperen, geçen sezon, maç başına sadece bir üçlük atarken, üçlüklerinin sadece yüzde 23,3'ünü sokmuştu. Şimdi ise büyük bir güven kazanmış gibi görünüyor ve sahayı genişletmeye ve üçlük atmaya devam ederse, bu Rockets hücumu için büyük bir kazanç olacaktır. Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik göz kamaştırıcı bir istatistikle maçı tamamladı. Saha içinden 24'te 12, üç sayılık atışlarda ise 8'de 5 isabet kaydeden Şengün, bu performansıyla NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük atarken en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üreten ilk pivot oldu."