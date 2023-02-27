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ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor

Amerika Birleşik Devletleri, Hatay'da 100 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurma çalışmaları başlattı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:02
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ABD, Antakya'da sahra hastanesi açıyor

ABD, Antakya'da sahra hastanesi kuruyor
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Antakya'da bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde tahsis edilen alanda ABD Hava ve Deniz kuvvetlerinde görevli 34 personel tarafından kurulan hastanede, yoğun bakım ve ameliyathane de yer alacak.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak ABD Hükümetinin bütün birimlerini afetlere daha etkin biçimde yanıt verebilmek amacıyla koordine etmekle görevli olduklarını anlattı. AFAD'la koordine halinde Adıyaman'a 160 kişiden oluşan ve köpeklerin de yer aldığı arama kurtarma ekibi yolladıklarını dile getiren Allen, şunları söyledi:

"Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verebilelim."

Türk hükümeti ile koordineli olarak yardım malzemelerini dağıttıklarını, Türk Sağlık Bakanlığının direktifleriyle ve onlarla koordine halde çalıştıklarını vurgulayan Allen, "Afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle birlikte etkin bir biçimde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur." diye konuştu.

Allen ayrıca, zor zamanda kendilerine gösterilen yardımseverlik, arkadaşlık ve dostluk için Türk yetkililere teşekkür etti.

ABD Deniz Kuvvetlerinde görevli Yarbay Jeffrey Castiglione, sahra hastanesini kurmak için Sağlık Bakanlığının talebi üzerine geldiklerini söyledi. USAID ile koordineli biçimde çalıştıklarını belirten Castiglione, "Bu sahra hastanesinin 100 yatak kapasitesi olacak. Pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak. Bu hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığına devredeceğiz."

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Sarper Yılmaz da Türk ve ABD sağlık yetkililerinin sahra hastanesi kurulması konusunda görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bütün koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı olarak kendi ekiplerimizle devralacağız. Buradaki medikal bakımı biz yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda tedavi süreçlerimiz burada devam ediyor. Afet bölgelerinde birçok ülkeden yardıma gelenler mevcut. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki koordinasyonumuza yapmak istediklerimize yardımcı oluyorlar. Biz de Türkiye Sağlık Bakanlığı ekibi olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz."

AA

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