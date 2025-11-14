ABD Dışişleri Bakanlığı, Antifa adlı sol örgütle bağlantılı Avrupa menşeli 4 örgütü "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında Trump yönetiminin kısa süre önce "iç terör örgütü" olarak ilan ettiği Antifa'nın Avrupa'daki oluşumlarının hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, Almanya merkezli Antifa Ost, İtalya merkezli Uluslararası Devrimci Cephe, Yunanistan merkezli Silahlı Proleter Adaleti ve Devrimci Sınıfı Öz Savunma örgütlerinin "yabancı terör örgütleri" listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Antifa'ya yönelik adımlara devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu. Beyaz Saray, Antifa'yı son 8 yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlamıştı. Trump, 23 Eylül 2025'te Antifa adlı sol örgütü, "iç terör örgütü" olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.