ABD askeri helikopteri acil iniş yaptı

Japonya ulusal yayın kuruluşu NHK, itfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini bildirdi.

Kanagawa İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.56'da, üzerinde "Navy" (Donanma) yazan bir helikopterin kentteki bir pirinç tarlasına acil iniş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerel yetkililere dayandırılan basında yer alan haberlere göre, helikopter yerel saatle 12.40 civarında havalanarak olay yerinden ayrıldı ve ABD ordusuna ait Atsugi üssüne doğru yola çıktı.

Olayın nedenine ilişkin daha detaylı bilgiler halen araştırılıyor.