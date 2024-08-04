ABD askeri helikopteri acil iniş yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD askeri helikopteri acil iniş yaptı

Japon medyasında çıkan haberlere göre ABD'ye ait bir askeri helikopter, Tokyo'nun hemen güneyindeki Kanagawa ilindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptığını bildirdi.

Japonya ulusal yayın kuruluşu NHK, itfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini bildirdi.

Kanagawa İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.56'da, üzerinde "Navy" (Donanma) yazan bir helikopterin kentteki bir pirinç tarlasına acil iniş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerel yetkililere dayandırılan basında yer alan haberlere göre, helikopter yerel saatle 12.40 civarında havalanarak olay yerinden ayrıldı ve ABD ordusuna ait Atsugi üssüne doğru yola çıktı.

Olayın nedenine ilişkin daha detaylı bilgiler halen araştırılıyor.

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