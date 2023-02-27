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ABD askerleri Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kuruyor: Hükümet çağırdı biz de geldik

Hatay'da sahra hastanesi kuran ABD'li askerlerin başındaki isim Yarbay Jeffrey Castiglione, hükümetin talebi üzerine geldiklerini belirterek "Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:33
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ABD askerleri Kahramanmaraş'ta

ABD askerleri Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kuruyor: Hükümet çağırdı biz de geldik
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On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye’ye, yapılan uluslararası yardımlar sürüyor... Türkiye'ye gelen ABD askerleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyat odası bulunan sahra hastanesini kuruyor. Hükümetin talebi üzerine geldiklerini anlatan ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione, "Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye, yapılan uluslararası yardımlar sürüyor. ABD’den gelen askerler, içerisinde 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine kurma işlemine başladı. ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı askerler, hastanenin tamamlanması için çalışıyor. Tamamlanan tesis, ardından Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. 10 çadırdan oluşan sahra hastanesi basına gezdirildi, donanımına ilişkin bilgi verildi.

ABD Deniz Kuvvetleri’nden Yarbay Jeffrey Castiglione, “Buraya Türk Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine geldik ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile koordineli çalışıyoruz. Bu sahra hastanesi, 100 yatak kapasiteli olacak. İçerisinde pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak. Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı’na devredeceğiz” ifadelerini kullandı.

“FON SAĞLIYORUZ”

AFAD ile koordine halde olduklarını belirten ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen de “Adıyaman şehrine, 160 kurtarma ekibimiz köpekleri ile birlikte geldi. Türk hükümetinin genel talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara, kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki; daha etkin biçimde yanıt verebilelim. Türk hükümeti ile koordineli olarak elimizdeki malzemeleri çeşitli yerlere dağıttık” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını hatırlatan Allen, “Tabii ki Türk Sağlık Bakanlığı’nın direktifleri ile koordineli çalışıyoruz. Böyle bir afetin ortasında bile, Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyor. Tüm ekipleri, etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur. Böyle bir zamanda bize gösterdiğiniz yardımseverlik, içtenlik, arkadaşlık ve dostluk için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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