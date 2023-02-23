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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasından, nükleer silah kullanmayı düşündükleri çıkarımını yapmadığını söyledi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:10
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ABD Başkanı Biden Rusya açıklaması

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söyledi
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ABC News televizyonuna verdiği röportajda Biden, Rusya'nın Yeni START'ı askıya almasıyla ilgili konuştu.

Bu kararın "büyük bir hata" olduğunu ve sorumlu bir davranış olmadığını kaydeden Biden, "Ancak bundan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) nükleer silah veya buna benzer bir şey kullanmayı düşündüğü sonucunu çıkarmıyorum." dedi.

Biden, bu sorunu çözebileceklerinden emin olduğunu belirterek, silahların kontrolü anlaşmalarının her iki tarafın ve dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu konudaki tutumunda bir değişiklik olduğuna ilişkin belirti bulunmadığını dile getiren Biden, "Bunun, bir şekilde yeni nükleer silahlar, uluslararası kıtasal balistik füzeler kullanmayı düşündükleri anlamına geldiği fikrini destekleyen hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı. (AA)

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