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ABD Başkanı Biden'a şok üstüne şok

ABD Başkanı Biden'ın evinde yapılan yeni aramada, 7 adet daha gizli belge ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:59
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ABD Başkanı Biden'a şok üstüne şok. Evinden yine birçok gizli belge çıktı

ABD Başkanı Biden'a şok üstüne şok
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ABD Başkanı Joe Biden'ın şahsi avukatı Bob Bauer'in yaptığı yazılı açıklamada, FBI ajanlarının cuma günü Biden’in Willmington’daki evinde 6 "gizli" ibareli belge daha bulundu.

Açıklamada yaklaşık 13 saat süren aramada, Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belgenin bulunduğu ifade edildi.

Yeni belgelere Adalet Bakanlığı yetkililerince detaylı inceleme için el konulurken, Biden’ın evinde yapılan aramaya gönüllü olarak izin verdiğine işaret edildi.

Açıklamada arama esnasında Başkan Biden ve eşi Jill Biden’ın hafta sonu tatili için evde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

BIDEN’IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Biden’dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump’ı eleştirmişti. Bir süredir Biden’ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden’a yönelik eleştirilerde bulunuyor. (AA)

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BIDEN FBI AJANLARI ATAL OLMA MEKTUBU ASIL ÖRNEGİ DE MEVCUTMUDUR?
22.01.2023 20:09
TRUMP DA TÜRKIYE BIR METUP GÖNDERMİŞTİ YEDEK ASLI OLAN MEKTUP TRUMP DAN ÇIKMIŞ DIR.  
 
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