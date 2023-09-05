ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.

Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 72 yaşındaki First Lady'nin semptomlarının hafif olduğu ve evinde dinlendiği kaydedildi. 80 yaşındaki Başkan Biden ise son olarak geçen yıl temmuz ayında hastalığa yakalanmıştı.

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