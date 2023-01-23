FBI ABD Başkanının evinde FBI arama yaptı. Türkiye'de milletvekilinin evinde suçlu olduğu halde polis kapıdan kovuldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde süren aramalar sonucunda, 6 tane daha gizli belge ortaya çıktı, bulunan belgelerden bazıları senatörlük yaptığı dönemi de kapsıyor. ABD eski Başkanı Trump'ın Florida'daki malikanesinde geçen Ağustos 11 dosya ele geçirilmişti. FBI operasyonu trumpla sınırlı kalmadı. ABD Başlanı Biden'ın evinde de gizli belgeler bulunduuğu ortaya çıktı. Biden'ın kişisel ofisinin ardından Delaware'deki evine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramada Biden'ın başkan yardımcılığı dönemine ait gizli belge bulundu.

Belgelerden bazıları, Biden'ın Delaware eyaleti senatörlüğü yaptığı 1973-2009 yılları arasını kapsıyor. Adalet Bakanlığı, 12 saat süren aramalarda Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde yazdığı notlardan oluşan kağıtları da aldıklarını açıkladı.

Biden'ın aramalar için evinin her yerine girilmesine izin verdiğini aktaran avukatı Rob Bauer, Biden ve eşi Jill Biden'ın aramalar sırasında evde olmadığını söyledi. Belgelerin tespit edilmesinin ardından Cumhuriyetçiler tepki göstermeye devam ederken, eski başkan Donald Trump'ın 'haksızlığa uğradığını' savunuluyor. Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı. Biden, 8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerden önce bulunan belgeler hakkında daha önce bir açıklama yapmaması sorulduğunda , "Bana kalırsa orada hiç bir şey bulamayacaksınız. Pişman değilim. Avukatların yapmamı istedikleri her şeyi yapıyorum'' açıklamasını yapmıştı.

BİDEN'IN KİŞİSEL OFİSİNDEKİ ARAMA

Biden'ın kişisel ofisinde 2 Kasım tarihinde başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler ortaya çıktıktan sonra, belgelerin bulunduğuna dair ilk açıklamalar 11 Ocak tarihinde yapıldı. 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde belgelerin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmaması sorgulanırken, daha fazla belge olup olmadığını bulmak için bir araştırma başlatıldı. Başsavcı Merrick Garland, konuyu detaylı araştırması için Adalet Bakanlığı'ndan Robert Hur'u görevlendirdi. Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde devam eden aramalarda garajında ve depo alanında 12 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde daha fazla belge ortaya çıktı. Gizli belgelerin Biden'ın özel mülklerinde bulunması ise ABD basınında bir 'politik skandal' olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE MİLLETVEKİLİNİN EVİNDE SUÇLU OLDUĞU HALDE POLİS KAPIDAN KOVULDU

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden Tolgahan Demirbaş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Kılavuz'un cinayetten 4 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Tolga Şardan, T24'teki "Büyüteç" isimli köşesinde olay gecesine dair ulaştığı bilgileri aktarmıştı.

Tolga Şardan'ın yazısına göre; Kılavuz, Demirbaş'ı gözaltına almak isteyen polislere, kendisinin milletvekili olduğunu ve gözaltı işlemi yapılamayacağını söylemişti. Asayiş Şubesi'nin sivil ekibinin başındaki emniyet müdürünün 'Sizi almayacağız, yanınızdaki şahsı alacağız' yanıtı üzerine, Kılavuz sinirlenerek "Siz gidin, sahibiniz gelsin" şeklinde hakaretvari sözlerle birlikte savcı talimatı getirilmesini istemişti.