ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e gitti. Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmî törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli rehineler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13.00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

İSRAİL'DE "CUMHURBAŞKANLIĞI ONUR MADALYASI" VERİLECEK

İsrail, rehinelerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD BaşkanıTrump'a "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" verileceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli rehinelerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD'li mevkidaşına takdim edileceği" bilgisi verildi.

TRUMP: HERKES BARIŞIN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYOR

İsrail'e giden uçakta gazetecilerle konuşan Trump, dikkat çeken açıklamalar da yaptı. ABD Başkanı "Herkes barışın bir parçası olmak istiyor" diye konuştu. Bir gazetecinin 'Gazze Rivierası kurulacak mı?' sorusuna ise "O konuda emin değilim. İlk önce ilgilenilmesi gereken insanlar var" dedi ve "Gazze yıkılmış durumda, ama orayı ziyatet etmek isterim" diye konuştu.