ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye zehir zemberek sözler

Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye zehir zemberek sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna - Rusya Savaşı ile ilgili yaptığı açıklamada Zelenski'yi beceriksizlikle suçladı.

Ukrayna'ya 350 milyar dolarlık yardım yaptıklarını hatırlatan Donald Trump, gönderdikleri yardımların yarısının nereye gittiğini bilmediklerini söyledi. Trump diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye seçim çağrısında bulundu. Trump, Zelenski için ''beceriksiz başkan'' ifadesini de kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

Ukrayna Savaşı'nı bitirebilme yeteneğine sahibim. Biden'ın Ukrayna politikası kötü ve acınasıydı. Ukrayna'ya 350 milyar dolar yardım yaptık. Gönderdiğimiz yardımın yarısı nereye gitti bilmiyoruz. Ukrayna liderinin popülaritesi azaldı, ülkesi de mahvoldu. Müzakerelerde koltuk isteyen Zelenski'ye seçim yapmadığı söylenmeli.

Zelenski saçma sapan açıklamalar yapıp savaşın sürmesine yol açtı.

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