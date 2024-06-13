ABD Başkanlık seçimleri için Trump ve Biden arasındaki anket sonuçları açıklandı

Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı ankette, 2020'deki seçimlerde Biden'a karşı kaybeden Trump'un, rakibine karşı hafif bir avantaj elde ettiği görülüyor.

Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41'e yükselirken, Demokrat Biden'ı tercih edeceklerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ülke genelindeki anketlerin derlendiği Real Clear Politics'e göre ise Trump, oyların yüzde 45.2'sini alırken, Biden yüzde 44.8'de kaldı. Bu sonuçlar, seçim yarışının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin resmi başkan adaylarını belirlemek için düzenleyecekleri parti kongreleri de önümüzdeki aylarda yapılacak.