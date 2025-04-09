ABD, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un açıklamasına göre, Rubio, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesi yaptı.

Rubio, görüşmede, Washington yönetiminin, Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdığını yineledi.

Bakan Rubio, ABD'nin, Fas'ın "ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik" önerisini, bölgesel anlaşmazlığa "adil ve kalıcı bir çözüm için tek temel" olarak desteklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki yaklaşımını anımsatarak, bölgesel anlaşmazlığa yönelik taraflara "gecikmeden müzakerelere başlamaları" çağrısı yapan Rubio, "ABD, Fas egemenliği altında gerçek özerkliğin tek uygulanabilir çözüm olduğuna inanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

BATI SAHRA VE TARİHTEN GELEN SORUNLAR

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.