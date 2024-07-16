ABD bayraklı tekneyle yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı

Çeşme'nin Alaçatı Körfezi'nde, 14 Temmuz sabah saatlerinde, ABD bayraklı "ASTERI" adlı yat, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı'nın koordinasyonu altında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bir operasyonla durduruldu. Uluslararası suları kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan on kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan sekizi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Adli süreçleri tamamlanan şüphelilerden altısı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İzmir Çeşme'de gerçekleştirilen bir operasyonla, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu. "ASTERI" adlı tekne, "KISKAÇ-21" operasyonu kapsamında, uluslararası sularda durduruldu ve içinde bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden sekizinin FETÖ Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmaları sonucunda, denizde kaçış girişiminde bulunan bu şahıslar, başarılı bir şekilde yakalandı. Bakanlık, terör örgütü üyelerine karşı mücadelesinin, milletin huzuru ve ülkenin birliği için kararlılıkla süreceğini vurguladı.