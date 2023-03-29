29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'dan Belarus muhalefetine destek açıklaması

Beyaz Saray'dan Belarus muhalefetine destek açıklaması

ABD, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko liderliğindeki yönetime karşı muhalif liderlere desteğini yineledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:21
Takip Et

ABD, Belarus muhalefetine desteğini yineledi

Beyaz Saray'dan Belarus muhalefetine destek açıklaması
+
Aa
-

(AA)Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27 Mart'ta Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Sullivan'ın görüşmede, ABD'nin Belarus halkının "özgür ve adil seçimler, insan haklarının korunması gibi egemen ve demokratik gelecek arayışına" verdiği desteğin altını çizdiği belirtildi.

Sullivan'ın, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko liderliğindeki yönetimi eylemlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğini tasdik ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Taraflar) Rejimin demokrasi yanlısı harekete karşı devam eden baskılarına, 1400'den fazla siyasi mahkumun devam eden tutukluluğu dahil alenen işlediği insan hakları ihlallerine ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki yardımına karşılık olarak ABD tarafından alınan son önlemleri tartıştılar."

RUSYA'DAN NÜKLEER HAMLE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın henüz bu konuda harekete geçtiğini görmediklerini belirtmiş ancak bunun endişe verici olduğunu söylemişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
2
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
3
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
5
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
6
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
7
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
﻿Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
﻿Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı   
﻿Ekvador'da toprak kayması. 16 kişi hayatını kaybetti
﻿Ekvador'da toprak kayması. 16 kişi hayatını kaybetti
﻿Ekvador'da toprak kayması. 16 kişi hayatını kaybetti
﻿TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
﻿TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
﻿TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
﻿Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
﻿Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
﻿Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.