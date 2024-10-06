ABD borsaları rekor kırdı: Güçlü istihdam verileri yatırımcıları şaşırttı

ABD borsaları, yatırımcıların Orta Doğu’daki gerginliklere rağmen güçlü bir istihdam raporunun ardından Cuma günü yükselişle kapandı. S&P 500 endeksi %0,9 artarken, Nasdaq %1,2 değer kazandı ve Dow Jones endeksi 341 puanlık artışla yeni bir rekor kırdı. Eylül ayı istihdam raporu, işgücü piyasasının beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ortaya koydu; 150 binlik beklentinin aksine 254 bin yeni istihdam yaratıldı. İşsizlik oranı ise Ağustos ayındaki %4,2’den %4,1’e geriledi.

Bu olumlu veriler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonominin “sağlam durumda” olduğu görüşünü destekliyor ve Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğini gösteriyor. Bu durum, Kasım ayında beklenen önemli bir faiz indirimi umutlarını azaltıyor. Finans sektörü, JP Morgan’ın %3,5, Bank of America’nın %2,2 ve Wells Fargo’nun %3,6’lık artışlarıyla kazançlara öncülük etti. Tüketici takdir yetkisi sektörü de Tesla’nın %3,9 ve Amazon’un %2,5’lik artışlarıyla güçlü performans sergiledi.

Hafta boyunca S&P 500 %0,4, Dow Jones %0,5 artarken, Nasdaq hafif bir yükseliş kaydetti. US500 endeksi, ABD borsalarında listelenen en büyük 500 şirketin hisse senedi performansını izlemekte olup, bu endeks tezgah üstü ticaret ve fark sözleşmeleri (CFD’ler) gibi türev ürünlerden oluşmaktadır.

Bu gelişmeler, yatırımcıların ekonomik veriler karşısında iyimserliğini koruduğunu ve piyasalarda pozitif bir hava estirdiğini göstermektedir.