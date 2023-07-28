ABD borsası yükselişle kapandı. Enflasyon baskısı azaldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 artarak 35.459,29 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 4.582,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 kazançla 14.316,66 puana çıktı.

ABD’de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artarken, Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Bu oranlar, enflasyon baskısının hafiflediğini gösterdi.

ABD’de tüketici güven endeksi de temmuzda ölçülen en yüksek seviyeye çıkarak 71,6 oldu.

Dün ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Ford’un hisseleri yüzde 3’ten fazla düşerken, mikroçip üreticisi Intel’in hisseleri yüzde 7’ye yakın arttı.

Bugün bilançosunu açıklayan tüketim malları şirketi P&G’nin hisseleri de beklentileri aşan kar ve gelir raporu sonrasında yüzde 3’e yakın yükseldi.

Enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron’un karları ise ikinci çeyrekte azaldı. Bu şirketlerin hisseleri de yüzde 1’e yakın düştü.

Analistler, enflasyonun düştüğüne işaret eden verilerin ve finansal sonuçların ABD ekonomisinin resesyona girmeyeceği beklentisini güçlendirdiğini ve borsada olumlu bir havaya neden olduğunu belirtti.