ABD bütçesi nisanda 210 milyar dolar fazla verdi

Kaynak: AA
ABD bütçesi nisanda 210 milyar dolar fazla verdi
ABD federal hükümeti, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 210 milyar dolarlık bütçe fazlası kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, 2024 mali yılının 7'nci ayında bütçe fazlası 210 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda bu rakam 176 milyar dolardı, bu da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 19'luk bir artışı temsil ediyor.

Hükümetin gelirleri yüzde 22 artarak 776 milyar dolara yükselirken, harcamalar yüzde 23 artışla 567 milyar dolara çıktı.

ABD'nin 2024 mali yılının ilk 7 ayında toplam bütçe açığı ise geçen yıla kıyasla yüzde 8 azalarak 855 milyar dolara geriledi.

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