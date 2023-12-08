ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı

Bağdat ABD Büyükelçiliği’ne bu sabah saatlerinde roketli saldırı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Sabah saatlerinde en az 4 patlama sesinin duyulduğu bölgede siren sesleri yükseldi.

Saldırının kimin tarafından yapıldığı belirlenemezken, henüz üstlenen olmadı.

İsrail Filistin savaşıdan sonra ABD üstlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta. Saldırıların çoğu ise İran destekli Şii milis grupları tarafından yapıldı.

embajada-de-eeuu-en-bagdad.jpeg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Son Haberler
İstanbul'da 2 aşamalı asayiş uygulaması. 1723 personel katıldı 663 şüpheli yakalandı Gündem
İstanbul'da 2 aşamalı asayiş uygulaması. 1723 personel katıldı 663 şüpheli yakalandı
Hazine yine borçlanıyor. 3 tahvil ihalesi 1 kira sertifikası satışı yapılacak Ekonomi
Hazine yine borçlanıyor. 3 tahvil ihalesi 1 kira sertifikası satışı yapılacak
Pogba'dan doping itirafı Spor
Pogba'dan doping itirafı
Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunan adaları kapıda turist vizesi uygulaması ne zaman başlayacak? Gündem
Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunan adaları kapıda turist vizesi uygulaması ne zaman başlayacak?
Eylül Öztürk Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıkladı. 'Tutumlu kadınım' dedi 'gece gündüz çalışıp para biriktirdim' dedi Gündem
Eylül Öztürk Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıkladı. 'Tutumlu kadınım' dedi 'gece gündüz çalışıp para biriktirdim' dedi
Uzmanından kışın hastalığa yakalanmamak mucize öneriler Sağlık
Uzmanından kışın hastalığa yakalanmamak mucize öneriler
Ünlü ekran yüzü Flash Haber TV’ye veda etti. Sosyal medyadan duyurdu Gündem
Ünlü ekran yüzü Flash Haber TV’ye veda etti. Sosyal medyadan duyurdu