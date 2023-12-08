ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü. Sabah saatlerinde en az 4 patlama sesinin duyulduğu bölgede siren sesleri yükseldi.

Saldırının kimin tarafından yapıldığı belirlenemezken, henüz üstlenen olmadı.

İsrail Filistin savaşıdan sonra ABD üstlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta. Saldırıların çoğu ise İran destekli Şii milis grupları tarafından yapıldı.