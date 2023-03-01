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ABD, çip üretimini teşvik için açıklanan 39 milyar dolarlık destek paketini başvuruya açtı

ABD Ticaret Bakanlığı, çip üretimini teşvik etmek ve ülkeyi gelişmiş çip üretim merkezi haline getirmek için devreye aldığı 39 milyar dolarlık destek paketinin başvurulara açıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:24
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ABD çip üretimini teşvik için açıklanan 39 milyar dolarlık destek paketini başvuruya açtı

ABD, çip üretimini teşvik için açıklanan 39 milyar dolarlık destek paketini başvuruya açtı
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Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlk fon fırsatı, başvuruculardan çip üretimi tesislerini kurmak, bunları modernize etmek ve projelerini genişletmek isteyenlere sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 39 milyar dolarlık destek paketi kapsamında projelerin değerlendirilmesinde başvuru yapanların "kararlılığının" dikkate alınacağı kaydedildi.

Başvurucuların inşaat projeleri için "ön anlaşma" yapmalarının önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, 150 milyon dolar üzerinde fon talep eden kişilerden tesislerinde ulaşılabilir, güvenli ve yüksek teknolojili kreşlerin de yer alması şartının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanı Gina Raimondo da "Çip ve Bilim Yasası, gelecek nesil Amerikan yeniliğini başlatmak, ulusal güvenliği ve küresel ekonomik rekabetimizi korumak için tarihi bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raimondo, "Amerika için çip projesini uygulamayı bitirdiğimizde, en yüksek teknolojili yeni öncü çiplerin icat edilebileceği dünyanın önde gelen noktası olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Raimondo, geçen hafta yaptığı açıklamada ise ABD'nin 2030'a kadar en az iki yeni büyük ölçekli çip üretim tesisi kurmayı planladığını duyurmuştu.

CHIPS yasası

ABD'de 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS yasası, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasını ve otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için 52,7 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

(Kaynak: AA)

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