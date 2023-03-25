25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı

ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı

ABD, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ilinde İran destekli terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 08:43
Takip Et

ABD, Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara hava saldırısı düzenledi

ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
+
Aa
-

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı düzenlendi.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evi AA muhabirine, "Söz konusu saldırıların ardından ABD’ya ait savaş uçakları, Deyrizor ve doğusundaki Elbukemal ve Meyadin ilçesinde İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarında konuşlu ABD güçleri de İran destekli grupların bulunduğu askeri noktalara karadan karaya atış yapılan silahlarla karşılık veriyor.

Sabah saatlerinden bu yana İran destekli terörist guruplar, ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz tesislerine İHA ve roketlerle saldırı düzenliyor.

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle dün 08.05 sularında Deyrizor’da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roket saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da söz konusu saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.

DEYRİZOR'DA İRANLI VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİSTLERİN YOĞUNLUĞU

Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü IŞİD'in çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
2
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
4
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
6
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
7
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
﻿ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
﻿ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı
﻿Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
﻿Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.