ABD Dışişleri artık 'Turkey' yerine 'Türkiye' diyecek

ABD resmi yazışmalarda 'Turkey' yerine Türkiye kullanacak. Türkiye ile ABD’nin IŞİD finans kaynaklarına yönelik ortak adımları üzerine ABD Dışişleri'nde yapılan yazılı açıklamada da “Türkiye” ifadesi kullanıldı.

Basın toplantısında bu değişikliğin ne zaman yapıldığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Bakanlığın, Türkiye’nin ismine yönelik değerlendirmesini perşembe sabahı tamamlayıp uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Price, “Türk Büyükelçiliği'nin yazışmalarda ülke isminin bu şekilde kullanılması talebinde bulunduğunu teyit ediyorum. Bu değişiklik her zaman olduğu gibi ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandı.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, tüm platformlarında isimlerin kullanımı konusunda bir süreç işlettiğini belirten Price, Coğrafi İsimler Kurulunun aynı zamanda ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere “Turkey” ve “Republic of Turkey” (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Ankara'nın talebinin ardından 1 Haziran 2022'de "Turkey" ibaresi yerine, ülke isminin "Türkiye" olarak kullanılmasını onaylamıştı.