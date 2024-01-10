ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü

Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken’ın ABD’nin İsrail’e verdiği desteği bir kez daha vurguladığı belirtilerek, Gazze’de sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Görüşmede, esirlerin kurtarılmasına yönelik devam eden çabaların masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımların da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Blinken’ın iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini yinelediği aktarıldı.

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