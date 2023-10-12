ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 6. gününde İsrail’e geldi. Bakan Blinken, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili tarafından karşılandı. Blinken’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve diğer üst düzey yetkililerle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Blinken yarın da Ürdün'ün başkenti Amman'a geçecek, Ürdünlü üst düzey yetkililerin yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.



“İSRAİL HALKININ ARKASINDAYIZ”

Blinken ABD’den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e ABD Başkanı Joe Biden ve Amerikan halkı adına "çok basit ve net bir mesajla" gideceğini ifade etmişti. Blinken, “İsrail halkının arkasındayız. Bugün onların arkasındayız” diye konuşmuştu. Blinken, ayrıca Hamas'ın elinde aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin yerini tespit etmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için İsrailli mevkidaşlarıyla görüşeceğini aktarmıştı.