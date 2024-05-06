ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’i böyle savundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Utah'ın Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney, McCain Enstitüsü'nün Arizona eyaletinde gerçekleştirilen 2024 Sedona Forumu'nda konuştu.

Senatör Romney, 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne dek İsrail’in "varsayılanın aksine halkla ilişkiler (PR) konusunda başarılı olmadığını" ifade ederek, bunun sebebi hakkında Bakan Blinken’a bir soru yöneltti. Blinken, bu durumda medya çevrelerinin etkili olduğunu ifade etti ve "Tabii, şimdi her milisaniyede yeni dürtü ve girdiler içeren bilgi akışı içindeyiz" ifadelerini kaydetti.

Olayların anlatımında sosyal medyanın baskın duruma geldiğini söyleyen Blinken, "Bağlam, tarih, gerçeklerin kaybolduğu; görüntülerin duygu ve etkisinin baskın olduğu bir sosyal medya ekosistemi var.” ifadelerini kullandı ve bu duruma engel olamayacaklarını ama durumun, yaşananları aktarma şeklini çok zorlaştırdığını iletti.

Romney ise, Blinken’in ifadelerinin, "TikTok'un kapatılması konusundaki yoğun desteğin sebebini açıklar nitelikte olduğunu" iletti ve TikTok'ta Filistinlileri anlatan paylaşımların sayısının, diğer sosyal medya uygulamalarına kıyasla daha fazla olduğunu kaydetti.

TİKTOK’A İLİŞKİN TASARI ONAYLANDI

TikTok'un devredilmesine, eğer devredilmezse de yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısına, ABD Senatosu onay vermişti. "Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasa haline gelmesi durumunda, ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek durumunda kalacak.

TikTok’un, devredilememesi durumunda ise ABD'deki internet uygulama mağazalarından 5 ay süreyle ya da tamamıyla çıkarılması değerlendiriliyor.