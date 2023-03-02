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Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Yeni Delhi'de görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Yeni Delhi'de kısa bir görüşme yaptı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:43
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rus mevkidaşı Lavrov ile Yeni Delhi'de görüştü

Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Yeni Delhi'de görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Blinken ile Lavrov'un görüşmesi yaklaşık 10 dakika sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Blinken'ın mevkidaşı Lavrov'a, ABD'nin savaş bitene kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söylediğini aktardı.

Blinken'ın, Rusya'nın "Yeni START" nükleer anlaşmasından çekilme kararından vazgeçmesini istediğini belirten yetkili, ABD Dışişleri Bakanı'nın, Moskova'nın ABD vatandaşı tutsak Paul Whelan'ı serbest bırakması talebini de Lavrov'a ilettiğini ifade etti.

ABD'li yetkili, görüşmenin ardından Blinken'ın, Rusya'nın tavrında yakın gelecekte herhangi bir değişiklik olacağına dair izlenim edinmediğini kaydetti.

RUS TARAFI: "BULUŞMA YOK"

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TASS haber ajansına Blinken ile Lavrov'un G20'nin ikinci oturumu çerçevesinde hareket halindeyken konuştuğunu belirtti. Zaharova, "Blinken, Lavrov ile temas kurmak istedi. Lavrov, hareket halindeyken (Blinken ile) konuştu. Hiçbir müzakere, buluşma ve benzeri şeyler olmadı." dedi.

Blinken ile Lavrov, en son Ocak 2022'de Ukrayna savaşı öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.

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