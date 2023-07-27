ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele almak için bir görüşme gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Blinken, Hipkins ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Pasifik ülkelerinin ABD için önemine işaret eden Blinken, iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edeceğine dair güveninin tam olduğunu kaydetti.

Blinken, Hipkins'e Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlar için teşekkür ederken, Vilnius'ta ay başında yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne Yeni Zelanda'nın katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ismin Çin'e yaptıkları ziyareti değerlendirdiği görüşmede Blinken, "özgür ve refah bir Hint-Pasifik" vurgusu yaptı.

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