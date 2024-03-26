ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eda Erdem kararı

Voleybol Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'ın başarıları okyanusu da aştı, ABD'ye kadar ulaştı.

Eda Erdem Dündar ABD Dışişleri Bakanlığının verdiği "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi.

Bu nedenle ABD İstanbul Başkonsolosluğu Konukevi'nde resepsiyon düzenlendi.

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eda Erdem Dündar'a ödüle aday gösterildiği için bir plaket takdim etti.

Jeffry L. Flake "Eda Erdem aynı zamanda kendisi dünyanın en iyi voleybol takımının kaptanı. Böyle bir mevkide olmak kolay değil. Kaptan Eda Erdem, genç kadınlara zaman ayırıyor, onlara her şeyi başarabileceklerini gösteriyor. Bu ödül adına bizim açımızdan son derece doğal bir adaydı" dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ise "ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl 'Uluslararası Cesur Kadınlar' adında bir ödül veriyor. Bu ödüle kadınların güçlendirilmesi, insan hakları ve farklı disiplinlerde başarı elde etmiş kadınlar aday gösteriliyor. Bu nedenle de kaptan Eda Erdem'i bu ödüle aday gösterdik" diye konuştu.

Eda Erdem Dündar ise şunları söyledi:

"Çok güçlü, önemli, başarılı kadınların arasında ismimin geçmesi çok önemli. Bu adaylık çok fazla sorumluluk da ekliyor omuzlarıma ama bunun bilincindeyim. Yeni jenerasyona en iyi şekilde rol model olmaya çalışıyoruz. Her zaman söylerim, biz çok farklı karakterlerden kurulu rengarenk bir takımız. Ama konu bir amaç olduğu zaman bir olabilen, biz olabilen bir takımız. Takım arkadaşlarımla beraber çok güzel işler başarıyoruz. Takım arkadaşlarımın da bu ödüle aday gösterilmemde çok büyük emeği var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hayatımda yine unutamayacağım bir akşam oldu diyebilirim.

Geçmişe gidip bugünkü halimin bu şekilde olacağını hiçbir zaman düşünemezdim. Ama hayal etmekten vazgeçmedim. Heykelimin dikilmesi yıllardır konu olan bir şeydi, onun gerçekleşmiş olması inanılmaz bir duygu benim için. Her gün önünden geçtiğimde 'Bu gerçek mi?' diyorum. Tabii ki bunları hayal edemezdim ama çok şanslıyım. Hala kariyerim devam ederken böylesi bir değer görmek, buna sahip olabilmek benim için paha biçilemez. Çok mutlu ve gururluyum. Buradan tekrar kulübümüze ve güzel taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayal edemezdim ama şu anda hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum."