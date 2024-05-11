ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i kan ter içinde bırakacak rapor

Kaynak: Financial Times
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i kan ter içinde bırakacak rapor
İsrail-Hamas savaşının Nisan ayı sonuna kadar olan dönemine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, İsrail’in ABD yapımı silahları insani hakları ihlal edecek şekilde kullanmış olabileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi olarak Yahudi devletini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamakla yetinmeyen bir çalışmasına göre İsrail, ABD yapımı silahları insani hakları ihlal edecek şekilde kullanmış olabilir.

Kongre'ye gönderilen, gizliliği kaldırılan çalışma, İsrail ordusunun ABD yapımı silahlara büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, Amerikan mühimmatlarının Gazze savaşında "[uluslararası insancıl hukuka] aykırı veya Sivil zararın azaltılmasına yönelik yerleşik uygulamalar”.

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ve silahlı çatışmalara karışan diğer altı ülkeye ilişkin değerlendirmesi, Şubat 2023'te ABD silah transferlerine daha sıkı denetim getirmeyi amaçlayan bir direktif yayınlayan Başkan Joe Biden tarafından zorunlu kılındı.

İsrail'e ilişkin rapor, İsrail-Hamas savaşının başlangıcından Nisan ayı sonuna kadar olan dönemi kapsıyor.

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