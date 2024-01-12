ABD Dışişleri Blinken Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Blinken Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4 Ocak’ta başlattığı Orta Doğu turunun son durağı Mısır’a gitti. Blinken, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Blinken ve es-Sisi’nin Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları masaya yatırdıkları bildirildi.

Blinken’ın görüşmede ABD'nin Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu yinelediği belirtilen açıklamada, Blinken’ın ABD’nin İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı ve Filistin devletinin kurulmasını da içeren bir bölgesel barış sağlanması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Bakan, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik Husi saldırılarının caydırılmasının ve çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesinin önemini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Blinken, Türkiye ile başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde bugüne kadar Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Bahreyn’ie ziyaret gerçekleştirdi.

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