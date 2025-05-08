ABD doğruladı: Çin savaş uçağı, Hint jetlerini düşürdü

ABD’li iki üst düzey yetkili, Pakistan’ın Çin menşeli J-10 savaş uçaklarını kullanarak Hindistan’a ait en az iki savaş uçağını düşürdüğünü Reuters’a açıkladı. Olay, bölgede gerginliği tırmandırırken, bu gelişme Çin’in savaş jetlerinin Batılı rakiplerine karşı performansı açısından da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD kaynaklarına göre, düşürülen uçaklardan biri Fransız yapımı Rafale. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ise üç Rafale tipi uçağın düşürüldüğünü ve toplamda beş Hint jetinin vurulduğunu duyurdu. Yetkililer, operasyonlarda ABD üretimi F-16’ların kullanılmadığını vurguladı.

Hindistan, uçak kaybını doğrulamazken Pakistan içinde “terör altyapısına” karşı başarılı operasyonlar yapıldığını öne sürdü. Çin yapımı J-10 ve Fransız Rafale uçaklarının ikisi de 4.5 nesil savaş jetleri olarak tanımlanıyor.

Çatışmalar sırasında Hindistan’ın Cammu bölgesinde patlamalar duyuldu. Hint kaynakları bunu Pakistan kaynaklı insansız hava aracı saldırısı olarak değerlendirirken, Pakistan 25 Hint dronunu düşürdüğünü iddia etti.

Çin’in PL-15 füzeleri ile Avrupa üretimi Meteor füzelerinin karşı karşıya gelmesi, küresel savunma çevrelerinde yakından izleniyor.