ABD Donanması uçak gemilerini korumakta kararlı

Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Deniz Hava Kuvvetleri Komutanı Koramiral Daniel Cheever, donanmanın en az 11 uçak gemisini faal tutma taahhüdünü yineledi. Cheever, uçak gemilerinin “ABD’nin küresel görünür caydırıcılığı” olduğunu belirterek, bu platformların varlığının çoğu bölgede yerel hava gücünün ötesinde bir kapasite sunduğunu vurguladı.

YENİ NESİL FORD SINIFI GEMİLER GELİYOR

2025 bütçesi kapsamında, gelecek nesil USS William J. Clinton (CVN-82) için 612 milyon dolar ödenek ayrıldı. ABD Kongresi, Clinton ile birlikte USS George H.W. Bush (CVN-83) için çok yıllı bir alım sürecini destekliyor. Mevcut plana göre Clinton 2030’da, Bush ise 2034’te inşa edilecek; teslimatlar sırasıyla 2040 ve 2043 yıllarına sarkacak.

Mevcut projelerde ise aksamalar sürüyor. USS John F. Kennedy (CVN-79), yeni teçhizatların testlerindeki sorunlar nedeniyle 2027’ye ertelendi. Böylece, hizmet süresi dolan USS Nimitz (CVN-68) ve USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) uzatılmazsa aktif gemi sayısı 10’a düşebilir.

İNSANSIZ SİSTEMLER ENTEGRE OLUYOR

Donanmanın hava gücü de dönüşüm içinde. İlk üretim modeli bu yıl uçacak olan insansız tanker MQ-25A Stingray, 2026’da gemi entegrasyon testlerine girecek. Operasyonel kapasite hedefi ise 2027. İlk konuşlanma noktası USS George H.W. Bush (CVN-77) olacak.

Cheever, MQ-25’in gelecekte insanlı ve insansız uçakların ortak görev yapacağı bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getirdi. Planlanan toplam 76 Stingray için yaklaşık 13 milyar dolar harcama öngörülüyor.

ARTAN GÖREV BASKISI

Son üç yılda ABD’nin uçak gemisi görev gruplarının konuşlanmaları defalarca uzatıldı. Önce Akdeniz’de caydırıcılık devriyeleri için, ardından İsrail’in güneyindeki çatışmalar ve Kızıldeniz’deki Husi saldırıları nedeniyle süreler artırıldı. Cheever, “Uçak gemileri gelecekte de deniz kontrolünün hava güvenliği garantisi olacak” ifadelerini kullandı.