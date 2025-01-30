ABD ekonomisi beklentilerin altında yüzde 2,3 büyüdü

Kaynak: AA
ABD ekonomisi beklentilerin altında yüzde 2,3 büyüdü

ABD ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü ve bu, beklenen yüzde 2,7 büyümenin altında kaldı. Tüketici ve kamu harcamaları artarken, yatırımların düşüşü ve ithalatın azalması büyümeyi etkiledi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024’ün ekim-aralık dönemi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, ABD’de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 arttı. Bu büyüme oranı, yüzde 2,7’lik bir büyüme beklenirken gerçekleşti.

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ABD ekonomisi, 2024 yılı genelinde yüzde 2,8 büyüme kaydederken, büyüme hızında 2023’e kıyasla bir azalma yaşandı. 2023’te yüzde 2,9’luk bir büyüme görülmüştü.

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Ekonominin son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamalarındaki artış ile kamu harcamalarının etkili olduğu belirtildi. Ancak bu artış, yatırımlardaki düşüşle kısmen denetlendi. Ayrıca, ithalatın azalması da büyümeyi etkileyen bir faktör oldu.

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2024 yılının son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,3 artarken, üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 1,5’te kalmıştı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel bir artış gösterdi. Bu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,2 artmıştı.

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