ABD ekonomisinde soğuma işaretleri: Wall Street dalgalı seyrediyor

Özellikle yarın açıklanacak olan aylık istihdam raporu öncesinde, yatırımcılar kararsız bir seyir izleyerek piyasaları dalgalandırdı.

Dün açıklanan özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünü sona erdireceği ve hatta faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişme, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesine neden oldu.

Ancak, bugün açıklanan ilk işsizlik başvurusu sayısının beklentilerin altında kalması ve tarım dışı iş gücü verimliliğinin beklenenden daha hızlı artması gibi olumlu veriler, piyasalarda belirsizlik yarattı.

Analistler, yarın açıklanacak olan aylık istihdam raporunun, Fed'in Eylül ayında yapacağı faiz kararı için önemli bir veri olacağını belirtiyor. Eğer veriler, iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini gösterirse, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı artacak.

Öte yandan, hizmet sektöründeki büyümenin devam etmesi ve Tesla gibi teknoloji şirketlerinin güçlü performansı, piyasalarda kısmi bir toparlanma yaşanmasına neden oldu. Ancak, genel olarak yatırımcılar, küresel ekonomideki yavaşlama riskleri ve jeopolitik belirsizlikler konusunda endişeli kalmaya devam ediyor.

Wall Street'te yaşanan bu dalgalanmalar, küresel piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip ederek yatırım kararlarını bu doğrultuda verecekler.