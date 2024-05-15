ABD enflasyonu sonrası altında son durum

ABD Merkez Bankası’nın (FED), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarda, enflasyonun yüzde 0.3 oranında artış gösterdiği belirtilirken, piyasalardaki beklenti, aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış olması yönündeydi.

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3.5 seviyesinden, yüzde 3.4 seviyesine gerilerken, piyasalardaki beklenti de yıllık enflasyonun yüzde 3.4 oranında gerçekleşmesiydi. Altın fiyatları da, FED’in nisan ayı enflasyonunu açıklamasının ardından hareketlendi.

ABD'de yıllık bazda enflasyonun beklentilere uygun bir şekilde gerçekleşmesiyle, ons altın 2379 dolara, gram altın ise 2470 TL'ye yükseldi.

PİYASADA SON DURUM

Gram altın, yeni işlem gününe 2,446 TL ile başlarken, günün ilerleyen saatlerinde 2,440 TL’den işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altın ise, güne 3,999 lirayla başladı ve açıklanan enflasyon verisinin ardından 4,030 bandına yerleşti.

DOLAR ENDEKSİNDE NELER YAŞANIYOR?

Dünü 105,32 seviyesinde tamamlayan dolar endeksi, bugün enflasyon verisi nedeniyle kısmi hareketlenmeler yaşadı. Sabah seansında 104,900 civarında bulunan dolar endeksi, gün içinde 104,419 seviyesine kadar geriledi. Enflasyon rakamlarının ardından dolar endeksi TSİ 17.14’te, 104,743 seviyesinde yatay seyrediyor.