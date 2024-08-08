ABD, F22'leri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Kaynak: İHA
ABD, F22'leri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD, F-22 Raptor savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABD, F22'leri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Orta Doğu'daki gerilimin ardından ABD, F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına gönderdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim yükselirken, ABD F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptorları, İran ya da vekillerinin bölgede gerilimi tırmandırma ihtimalini azaltmak amacıyla ABD'nin bölgedeki kuvvet pozisyonunda yaptığı değişikliklerin bir parçası olarak 8 Ağustos'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün (US-GSTF) önemli bileşenlerinden olan F-22'nin ABD tarafından ihracatına izin verilmezken, F-22'nin tek kullanıcısı ABD Hava Kuvvetleri.

aw263669-02.jpg

aw263669-01.jpg

İlgili Haberler
AFAD duyurdu. Ege Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu. Ege Denizi'nde deprem
Şehit oluşunun 60. yılında Cengiz Topel / İsmail ÖZCAN
Şehit oluşunun 60. yılında Cengiz Topel / İsmail ÖZCAN
Güney Kore hava kuvvetlerini güçlendiriyor
Güney Kore hava kuvvetlerini güçlendiriyor
Son Haberler
Elazığ'da trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla İsrail'e tepki Gündem
Elazığ'da trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla İsrail'e tepki
Fenerbahçe'den flaş Melih Mahmutoğlu kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Melih Mahmutoğlu kararı
Husumetlilerinin aracına kurşun yağdırdılar Gündem
Husumetlilerinin aracına kurşun yağdırdılar
AFAD duyurdu. Ege Denizi'nde deprem Yerel Haberler
AFAD duyurdu. Ege Denizi'nde deprem
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
2 araç çarpıştı, fırlayan pikap cami duvarını yıktı Yerel Haberler
2 araç çarpıştı, fırlayan pikap cami duvarını yıktı
Hafriyat kamyonu seyir halindeyken yandı Gündem
Hafriyat kamyonu seyir halindeyken yandı