ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti

Kaynak: AA
ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti.

15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Cezayir tarafından Filistin'in tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Daimi üyelerden ABD'nin "Hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "Evet" ve 2 "Çekimser" oy aldı.

İngiltere ve İsviçre "Çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Ekvator, Cezayir, Güney Kore, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Sierra Leone ve Slovenya "Evet" oyu verdi.

Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyenin tamamının "Evet" oyu kullanması ve toplamda da 9 "Evet" oyu alması gerekiyordu.

ABD'nin "Hayır" oyu kullanmasıyla karar tasarısı BMGK’den geçememiş oldu.

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